Ha causato danni la tromba d'aria che si è abbattuta su San Salvo nel tardo pomeriggio di oggi. Erano le 18:58, quando l'improvviso vortice è piombato prima sulla riviera e poi sulla zona industriale.

Se la sono cavata con un grosso spavento, ma sono fortunatamente illesi gli operai che, nel reparto GLT-DB4 della Pilkington, hanno assistito alla caduta di una porzione del tetto del capanonne della fabbrica che produce vetro per automobili nel nucleo produttivo di Piana Sant'Angelo.

In base alle prime informazioni, quattro pannelli avrebbero ceduto.

Forti preoccupazioni per la sicurezza dei lavoratori vengono espresse dalla Confederazione Cobas: "E' già la seconda volta nel giro di un anno e quattro mesi", racconta a Zonalocale.it il segretario provinciale, Domenico Ranieri. "A maggio del 2013 era accaduto un episodio simile nel reparto TO6. Già in quella circostanza, avevo chiesto all'azienda di essere messo al corrente dello stato delle coperture, che sono fatte di eternit e risalgono a cinquant'anni fa. I lavoratori non si sentono sicuri in caso di intemperie".