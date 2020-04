La Delegazione Distrettuale della Figc di Vasto, ha reso noto il calendario di Terza Categoria Vasto per la stagione 2014/2015. Il campionato avrà inizio domenica 12 ottobre alle 15.30 e terminerà domenica 3 maggio 2015. A seguire i play-off per la promozione in Seconda Categoria.

Saranno 13 le squadre al via: Casalanguida, Dinamo Roccaspinalveti, Guilmi, Lentella, Lupi Marini, Pollutri, Real Carpineto Sinello, Real Cupello, Real Liscia, Sangiovannese, Sporting Vasto, Vasto Calcio, Virtus Tufillo. Oguna di loro a rotazione osserverà due turni di riposo nel corso della stagione, uno durante il girone di andata e uno in quello di ritorno.

Lo scorso anno vinse l'Odorisiana, mentre il Carunchio si aggiudicò la finale play-off contro il Real Porta Palazzo poi ripescato. Oltre a loro non ci sarà il Real Alto Vastese che non si è iscritto, mentre le novità sono Vasto Calcio, Real Cupello, Pollutri, Real Carpineto Sinello, Sangiovannese e Real Liscia, quest'ultima nuova società che prende il posto della retrocessa Valle del Treste.

Di seguito gli incontri della prima giornata.

Lentella-Real Cupello

Pollutri-Dinamo-Roccaspinalveti

Real Carpineto Sinello-Sangiovannese

Sporting Vasto-Guilmi

Vasto Calcio-Real Liscia

Virtus Tufillo-Lupi Marini

Riposa Casalanguida

Clicca qui per vedere il calendario completo della Terza Categoria Vasto 2014/2015.