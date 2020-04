È scattato ufficialmente il conto alla rovescia in casa BCC Vasto Basket per l'esordio nella nuova stagione di serie B. Domenica i biancorossi saranno di scena a Catanzaro e, ieri sera, al PalaBCC, si sono presentati ufficialmente alla città. Il presidente Spadaccini ha fatto gli onori di casa, ricordando come la società, nella sua storia che quest'anno taglia le 43 stagioni di attività, abbia sempre avuto un occhi attento all'attività dei ragazzi, con un settore giovanile che si pone come luogo di crescita sportiva e umana. Proprio per questo i primi ad essere presentati sono stati i tecnici del settore giovanile vastese. Francesca Tomassoni, Luigi Baiocco e i giocatori Luca Di Tizio e Vincenzo Dipierro, per il minibasket. Poi Fausto De Felice, Marco Florio e il neo responsabile del settore Segio Luise.

Poi è stata la volta dei giocatori che formano il roster della BCC Vasto Basket 2014/2015. A raccogliere i primi applausi lo staff tecnico, con il preparatore Andrea Ialacci, coach Sandro Di Salvatore e il suo assistente Luigi Cicchini. Uno alla volta sono arrivati a centrocampo, tra l'entusiasmo dei presenti, Stefano Menna, Matteo Cicchini, Filippo Antonini, Filippo Cordici, Andrea Lagioia, Alex Martelli, Gabriele Mirone, Federico Durini, Luca Di Tizio, Vincenzo Dipierro e capitan Vittorio Ierbs. Saranno loro, in questa lunga e difficile stagione, a portare in giro per le regioni del centro-sud Italia, il nome della BCC Vasto Basket. "Siamo una squadra giovane e rinnovata - ha spiegato capitan Ierbs - ma si è creato già un bel gruppo. Certamente ce la metteremo tutta per fare quanto meglio si può in campionato".

Prima di chiudere la serata i saluti del direttore generale della BCC Vasto Basket, main sponsor della squadra anche per questa stagione, e di Vincenzo Sputore, vicesindaco e assessore allo sport di Vasto. "Il nostro grazie a tutte le famiglie che credono nel nostro lavoro - ha concluso Spadaccini - e agli sponsor che ci permettono di affrontare questo campionato di serie B".