L'associazione giovanile Connect è sempre attiva per la sensibilizzazione legata a tematiche giovanili ed europee. Sempre vivi i programmi di scambi culturali con i giovani di tutte le realtà europee. Lo scorso gennaio fu proprio Vasto ad ospitare il progetto Step Up for inclusion.

L'associazione ha lanciato il suo canale youtube e ha "realizzato un video sui sogni dei giovani cittadini Europei e operatori giovanili internazionali che abbiamo ospitato a gennaio a Vasto durante il Corso di Formazione Europeo Step up for inclusion".

Un altro video è stato realizzato nel corso "di una street action del 9 maggio a Vasto, lo Europe day, per testare la conoscenza di temi europei dei cittadini vastesi, comprese interviste illustri, prima tra tutte quella al nostro sindaco Luciano Lapenna.

Ne approfittiamo anche per lanciare il nostro sito web con news, informazioni e contatti social per essere sempre aggiornati sulle nostre attività locali ed europee disponibile all'indirizzo www.connectassociation.eu. Seguiteci sul nostro blog, accesibile dal sito, sempre in aggiornamento. Abbiamo molte idee progettuali in via di sviluppo e speriamo di poterle annunciare e realizzare al più presto, grazie al supporto e alla collaborazione di altri enti locali.



Stiamo selezionando 4 partecipanti dai 18 ai 30 anni per uno scambio giovanile in Turchia, a Canakkale (vicino all'antica città di Troia), intitolato Citizens of Europe che unisce le arti (fotografia, danza, teatro...) con i temi cari della cittadinanza Europea. Il progetto si terrà dal 21 al 29 Novembre. Non siate timidi e partite con un amico.

Comunichiamo inoltre che abbiamo allargato i nostri orizzonti, stringendo un partenariato con il Forum della Gioventù di Santa Maria La Carità, che ringraziamo per averci inserito nel loro programma Radioattività di ForumOnAir, la loro radio web, ascoltabile al link http://www.spreaker.com/embed/player/standard?autoplay=true&episode_id=4979689 e con il Comune di Rofrano, nel quale realizzeremo in primavera un nuovo progetto Europeo sul teatro dell'oppresso e lo sviluppo rurale, a breve news a riguardo!

Per informazioni, idee da proporci o collaborazioni potete mandare una mail a connectassociation@gmail.comstando sempre aggiornati sulle nostre news via blog, Facebook (clicca qui) e twitter (clicca qui).