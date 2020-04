Dopo le bici a pedalata assistita per muoversi nel centro storico senza sprecare benzina per la Polizia Municipale di San Salvo arrivano anche le auto a metano. Sono state consegnate ieri al comandante Saverio Di Fiore le due Fiat Panda alimentate a metano che sostituiscono le due Fiat Punto in dotazione. "Avevamo necessità di cambiare le vecchie autovetture in uso e ci siamo mossi nel pieno rispetto dell’ambiente, utilizzando un marchio italiano, nell’ottica di riduzione dei costi di gestione con auto con cilindrata più ridotta", ha dichiarato il sindaco Tiziana Magnacca.

Le pattuglie saranno inoltre dotate di apparati informatici per il controllo in tempo reale dei dati dei mezzi al fine di verificare la copertura assicurativa, per un eventuale denuncia di furto o la regolarità della revisione. "Strumentazione utile - spiega una nota del Municipio- anche nei casi di episodi di piccola criminalità, con l’utilizzo spesso di auto rubate. Inoltre gli agenti saranno in servizio con un kit per verificare l’autenticità dei documenti dell’auto o della patente di guida.