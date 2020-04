Vasto ospita un Festival corale internazionale con l'obiettivo di promuovere all'estero l'offerta turistica abruzzese. Il nuovo evento, organizzato dal Coro polifonico Histonium in collaborazione con enti pubblici e sponsor privati, è stato presentato oggi dal presidente del sodalizio, Bruno Di Lena, dal vice sindaco, Vincenzo Sputore, e dal presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Forte. "Il Coro Polifonico - ha sottolineato Sputore - dà lustro alla città ormai da più di 40 anni. Siamo loro grati per il grande impegno profuso nell'organizzazione di questa manifestaizone e in tutte le occasioni in cui offrono momenti di grande musica ai vastesi e ai turisti".

E così, alla XIV edizione della tradizionale rassegna di cori, la manifestazione assume un carattere internazionale. "Saranno 12 le corali presenti - spiega il presidente Bruno Di Lena -, 9 italiane e 3 francesi, provenienti da La Seyne sur Mer, Grenoble e Marsiglia. Per noi è motivo di grande orgoglio poter diffondere la cultura e far conoscere la nostra meravigliosa città. Altra novità importante è che le corali francesi, avendo espresso il desiderio di esibirsi anche in altre località d'Abruzzo, porteranno il festival a coinvolgere altre 6 città abruzzesi, grazie alla disponibilità di Confraternita Corale della Cintura di Chieti, Corale Trebula di Quadri, Coro Francesco Paolo Tosti di Francavilla al mare, Coro La Figlia di Iorio di Orsogna, Coro Polofonico Ars Vocalis di Roseto degli Abruzzi".

La locandina con tutti gli appuntamenti (clicca qui)

Il Festival corale internazionale prenderà il via domenica 5 ottobre, con il concerto del Coro Polifonico Europeo "G. De Cicco" di Carlentini, per avere il suo clou dal 24 al 26 ottobre e proseguire poi fino al 22 novembre. Il tutto con la sapiente direzione artistica del Maestro Luigi Di Tullio. "Il nostro auspicio è che la città possa rivelarsi accogliente nei confronti degli oltre 400 coristi che arriveranno a Vasto - ha sottolineato Di Lena-, trasmettendo accoglienza, serenità e felicità nei nostri ospiti". Con la delegazione del Coro Sant'Antonio abate di Cordenons arriverà a Vasto anche il consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia Daniele Gerelin che avrà un incontro con gli amministratori vastesi.

Importante, per una manifestazione del genere, il contributo di enti e sponsor. Ma anche i coristi vastesi stanno facendo la loro parte. "I cori di Carlentini e Cordenons - spiega Di Lena - saranno ospitati nelle nostre case. In un momento difficile sappiamo che tutti dobbiamo fare la nostra parte per la riuscita della manifestazione".

I concerti - Domenica 5 Ottobre ore 11,00 Vasto Pinacoteca Palazzo d'Avalos



Venerdì 24 Ottobre ore 21,00 Chieti Chiesa Sant'Agata

ore 21,00 Francavilla al Mare Parr. Matrice S.Maria Maggiore

ore 21,00 Roseto degli Abruzzi Chiesa S.Teresa di Calcutta



Sabato 25 Ottobre ore 18,30 Quadri Chiesa di San Giovanni Battista

ore 21,00 Orsogna Teatro Comunale

ore 21,00 Roseto degli Abruzzi Chiesa S.Teresa di Calcutta



Domenica 26 Ottobre ore 11.00 Vasto Pinacoteca Palazzo d'Avalos

ore 19,00 Vasto Chiesa di S.Maria Maggiore



Sabato 8 Novembre ore 19,00 Vasto Cattedrale San Giuseppe



Sabato 15 Novembre ore 16,45 Vasto Cattedrale San Giuseppe - Incontro-lezione “Il Coro Farnesiano e il Metodo Goitre”

ore 19,00 Vasto Cattedrale San Giuseppe



Domenica 16 Novembre ore 11,00 Vasto Pinacoteca Palazzo d'Avalos