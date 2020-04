Sono partiti da L'Aquila lo scorso 29 settembre per arrivare a Foggia l'8 ottobre. Per l'ottava volta si ripercorre l'iniziativa dei camminatori del Tratturo Magno, che ripercorrono i 244 chilometri che collegano le due città attraverso il tracciato dei tratturi regi. L’edizione 2014 del cammino è espressione di un ampio programma di collaborazione avviato da Tracturo 3000 nel 2013 fra Regione Abruzzo, Camera di Commercio di Chieti con il progetto Le Vie dei Tratturi, Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo e che nel corso dell’organizzazione ha visto la partecipazione numerosi enti ed associazioni abruzzesi, molisane e pugliesi: GAL Gran Sasso Velino, le Camere di Commercio di L’Aquila e Pescara, la Regione Puglia, il Comune di Foggia, Unioncamere Molise e la Camera di Commercio di Foggia.

Il cammino sarà anche per Vasto, con l'arrivo a San Lorenzo, sabato 4 ottobre, passando per il litorale di Casalbordino, località decantata da D'Annunzio nella poesia I pastori. Ad accogliere i moderni transumanti ci saranno i rappresentanti dell'amministrazione comunale. Alle 19 l'appuntamento è presso la Chiesa di San Lorenzo.

La mattina successiva, domenica 5 ottobre, la ripartenza da Vasto verso il Molise. Nel pomeriggio a Petacciato ci sarà l'incontro con lo scrittore e giornalista Nicola Mastronardi autore di Viteliù, Il nome della Libertà, romanzo storico sull’antico popolo degli Italici.

L'edizione 2014 si concluderà l'8 ottobre a Foggia, dove con la Regione Puglia, il Comune di Foggia, della Camera di Commercio di Foggia è organizzato un grande evento di accoglienza presso piazza dell’Epitaffio, antica crocevia della rete tratturale pugliese e con una tavola rotonda che permetterà di avviare un percorso comune di valorizzazione dei tratturi delle tre regioni.