Potrebbe esserci il riconteggio di tutte le schede, comprese quelle contestate, per stabilire se il sindaco di Gissi sarà ancora Agostino Chieffo o se la fasscia tricolore andrà a Cesare Di Martino. Nelle elezioni comunali dello scorso maggio, Chieffo, candidato del centrodestra, si impose per un solo voto sull'avversario di centrosinistra. Ma furono elezioni turbolente, con due persone sorprese a fotografare la propria scheda all'interno della cabina elettorale, poi anche durante lo scrutinio non mancarano i problemi. Alla fine l'esito fu di 921 voti per Chieffo e 920 per Di Martino.

Il ricorso al Tar è stato dibattuto ieri nelle aule del tribunale amministrativo regionale. La decisione dei giudici arriverà la prossima settimana, ma qualche indicazione sembra esserci, come confermato dallo stesso Chieffo: "Si sono riservati di decidere - spiega - ma al 90% si procederà al riconteggio delle schede per approfondire la questione ricontrollando anche le schede contestate da entrambi gli schieramenti; c'è tuttavia una piccola probabilità sull'inammissibilità del ricorso".

Caso simile è quello di Fresagrandinaria, dove Giovanni Di Stefano è stato riconfermato sindaco con 384 voti, contro i 381 di Lorenzo D'Alfonso. Anche lì non mancarono momenti di tensione durante le operazioni di scrutinio. Il ricorso al Tar sarà discusso il 16 ottobre.