Per due giorni il grande volley internazionale sarà di scena al PalaBCC di Vasto. Sabato 4 e domenica 5 ottobre si giocherà il quadrangolare internazionale "Città del Vasto", organizzato dall’ex pallavolista Dario Da Roit in collaborazione con il Comune di Vasto, Muzak Eventi, e Fipav.

Di primissimo livello le squadre che si affronteranno nelle quattro sfide in programma. Ci saranno la Cucine Lube Banca Marche Treia, formazione campione d'Italia in carica, la Sir Safety Perugia (vicecampione d'Italia) e poi le due formazioni turche di Galatasary e Ankara, campione di Turchia e vicecampione d'Europa. Tra i personaggi più attesi c'è sicuramente Lorenzo Bernardi, il più forte giocatore di pallavolo del XX secolo, un glorioso passato in campo ed oggi alla guida dell'Ankara. In campo, invece, campioni del calibro di Jiri Kovar, Parodi, Fei, Atanasijevic, Juantorena.

Il programma prevede due incontri sabato alle ore 18 con Perugia-Ankara e alle 20,30 con Macerata-Galatasaray. Domenica 5 alle 16,30 la finale terzo e quarto posto e alle 20 la finale primo e secondo posto. Alle ore 18 è previsto l’incontro per l’assegnazione del trofeo Abruzzo under 17.

Per informazioni 339.4994504 - www.volleychallenger.com

Per prevendita biglietti: Muzak eventi e www.ciaotickets.com