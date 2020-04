Con la chiusura della mostra fotografica e video va in cantiere l'edizione 2014 di Art in the Dunes. Dal 6 luglio, con la serata “aspettando Art in the Dunes” presso la sala multimediale di Cupello, passando per la tradizionale esposizione delle installazioni dal 21 luglio al 3 agosto tra le dune della spiaggia di Punta Penna, fino appunto alla mostra, tanti sono stati i momenti che hanno caratterizzato l'evento organizzato dall'associazione culturale Eikòn (Piero Geminelli, Giordano Marcianelli, Michele Montanaro, Nicola Sammartino) in collaborazione con il Comune di Vasto e la cooperativa Cogecstre.

La grande novità di quest'anno è stata la trasformazione di Art in the Dunes in premio, sul tema scelto, Metamorphosis. Sono state definite tre sezioni: installazione, fotografia e video. Una prima giuria composta da artisti o esperti di arte (Bianca Campli, Antonio D’Argento, Domenico del Bello, Michele Montanaro e Paolo Spoltore), ha premiato il 3 agosto per l’installazione che ha ritenuto la più attinente al tema e la più interessante, ovvero “Attraverso Metamorfosi” degli artisti Pascal Costantini, Berfu Bengisu Goren e Carmelo Manuel Tosto. Una seconda giuria di esperti in fotografia e video (Arianna Di Tomasso, Andrea Malandra, Enrico Nicolò, Pamela Piscicelli ed Enzo Testa) ha premiato invece i vincitori delle sezioni fotografia e video, ovvero per la sezione fotografia lo scatto Possessio di Grace Garzone e per la sezione video Lights of change di Lucio Inserra.

A documentare il tutto un catalogo offerto in dsitribuzione gratuita ai visitarori dell'esposizione di Palazzo Mattioli. "Art in the Dunes - commentano gli organizzatori - in questi anni è cresciuta progressivamente e ha contemporaneamente accresciuto l’interesse del pubblico. Una manifestazione unica che affonda in questo territorio le sue radici. Che ha dato molto e che merita attenzione. Ci si può unire quindi alle parole del Sindaco Luciano Lapenna al termine del sua presentazione sul catalogo: Ci auguriamo, dunque, che gli anni futuri regalino lunga vita e sempre nuovi stimoli all’iniziativa".