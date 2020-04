Non si è fatta attendere la replica di Chiara Zappalorto, segretario provinciale del PD, alle istanze espresse da Agostino Monteferrante dopo un'assemblea tra amministratori ed esponenti del centrosinistra in cui sono emerse le critiche per la composizione della lista per le prossime elezioni provinciali. "La richiesta di partecipazione e coinvolgimento nelle decisioni della direzione provinciale del Partito Democratico di Chieti che giunge da un'assemblea composta a maggioranza di persone non iscritte al Pd stupisce ma induce a una riflessione politica più profonda", afferma il segretario.

"Ho appreso con stupore, attraverso i mezzi di informazione, che da una riunione svoltasi a San Buono, con alcuni amministratori del vastese per discutere delle prossime elezioni provinciali, a meno di 10 giorni dalla consultazione, dopo aver atteso e disertato le molteplici occasioni di incontro che abbiamo avuto in queste settimane, mi si chiederà di convocare la direzione provinciale del PD.

Appare quanto mai strano che ci sia la necessità di un coordinamento di zona del centrosinistra solo per discutere di nomi e non di esigenze, problemi e futuro di un territorio. Fortunatamente il gruppo dirigente del Pd del Vastese è attivo e ha già dato importanti contributi di idee attraverso la Festa Democratica di zona, tenutasi a Vasto. Il Pd del futuro è un Partito che parla alle persone – conclude Zappalorto - che discute di contenuti e cerca di costruire un percorso virtuoso per il territorio. Non abbiamo più bisogno di discussioni sui nomi o sulle candidature, né di inutili personalismi o protagonismi, ma necessitiamo invece di costruire insieme il futuro".