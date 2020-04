È stato necessario il trasporto in ospedale per una donna rimasta ferita nell'incidente avvenuto qualche minuto prima delle 13 sulla statale 16, in località Casarza. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine è avvenuto uno scontro tra un'Opel station wagon, uan Chevrolet Matiz e una Fiat Cinquecento. Feiriti in maniera lieve i conducenti delle vetture, mentre la donna che era al posto del passeggerro sulla Chevrolet ha avuto le conseguenze peggiori. Lamentava dolori al braccio, forse fratturato. Dopo le prime cure sul posto da parte dei sanitari del 118 è stata trasportata in ambulanza al San Pio da Pietrelcina di Vasto.

Sul posto una pattuglia della polizia stradale e una della polizia municipale, per regolare la viabilità con la circolazione che per diverso tempo è proceduta con il senso unico alternato, e per effettuare i rilievi.