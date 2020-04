Quarta giornata di campionato per l’All Games San Salvo c5 impegnata contro il Sagittario in quella che, sicuramente, può essere definita la seconda casa dei biancazzurri, la palestra di Casalbordino. Il pubblico non ha tradito le attese, presenti vecchi e nuovi tifosi, amici e conoscenti, tutti coloro che hanno accompagnato il Casalbordino c5 alla conquista dello scorso campionato di c2, insomma si può davvero dire che Lanza ed i suoi hanno giocato in casa. Capitan D’Alonzo e compagni sapevano di non poter sbagliare, il Sagittario viene da una serie di sconfitte nette che la relegano all’ultimo posto in classifica con 0 punti fatti, la prima vittoria in campionato era fondamentale per la classifica ma soprattutto per il morale della squadra che lavora da metà agosto e che non aveva giocato male nei primi impegni di stagione pur raccogliendo solo 2 punti.



La partenza dei padroni di casa è lanciata e devastante, alla prima occasione Colombaro salta un paio di difensori e porta in vantaggio i suoi, 3’ più tardi replica con un’altra azione personale. Tra il decimo ed il quindicesimo sale in cattedra Di Bello, autore di un’ottima gara, tra i migliori dei suoi il classe 96’ del San Salvo che realizza la sua personale doppietta, il primo di sinistro nell’angolo basso ed il secondo con un tiro dalla media distanza che si infila alla destra del portiere ospite.



Non c’è partita, il San Salvo mostra grinta, carattere ed ottime giocate di squadra, gli ospiti creano qualche pericolo a Della Penna ma non riescono ad incidere mai sulla gara; c’è da dire che il Sagittario visto sabato è una squadra giovanissima, fatta di molti ragazzi nati tra il 94 ed il 97 che potranno garantire sicuramente un buon futuro alla società. Il primo tempo si avvicina allo scadere con il San Salvo che continua a creare non pochi grattacapi agli ospiti e, prima del riposo, porta il risultato sul 5 a 0 ancora con una splendida giocata di Colombaro che strappa applausi ai presenti.



La ripresa si apre con la rete del Sagittario dopo 5’ di partita con un gran tiro dalla distanza che sorprende Della Penna coperto dalle gambe degli uomini appostati davanti a lui. Il San Salvo non si scompone e continua a fare il suo buon gioco sfiorando ripetutamente la rete, gol che arriva intorno al decimo quando, con l’uomo in più per l’espulsione dell’estremo difensore ospite per una bruttissima entrata su Colombaro, Di Ghionno scarica di punta sotto la traversa la palla del 6 a 1. C’è ancora poco da raccontare per una partita che dopo 5’ il San Salvo aveva già preso in mano e gestito alla perfezione, c’è il tempo per registrare la rete degli ospiti con un nettissimo e clamoroso fallo di mano non visto dall’arbitro, il definitivo 7 a 2 realizzato da Di Nardo con un bel tiro dalla media distanza ed un tiro libero parato dal secondo portiere del Sagittario a Perazzoli.

Era destino e forse è giusto così; la prima storica vittoria della All Games San Salvo nel campionato di c1 arriva proprio dove tutto questo progetto ebbe inizio, a Casalbordino, davanti alle tante persone che l’hanno trascinata negli ultimi anni.

Patron Di Ghionno e tutta la All Games ringraziano i presenti per la partecipazione e, dopo questa convincente vittoria, guardano avanti con fiducia per il prosieguo del campionato. L’appuntamento è a sabato prossimo sul campo della Maco L’Aquila, trasferta molto insidiosa e che si preannuncia anche molto equilibrata per mister Lanza ed i suoi ragazzi.