Una strada che colleghi corso Mazzini con via del Porto, due arterie fondamentali nella circolazione urbana di Vasto. La prevede il programma triennale delle opere pubbliche, approvato la scorsa settimana in Consiglio comunale. Spesa prevista: 700mila euro, da reperire contraendo un mutuo.

La nuova carreggiata è stata inserita nell'annualità 2014. "Al momento - spiega l'ingegner Luca Giammichele, del settore Lavori pubblici - abbiamo realizzato il progetto preliminare del primo lotto, da corso Mazzini a via San Rocco. Si tratta di metà del tracciato complessivo", che si intersecherà con l'incrocio tra corso Mazzini, la circonvallazione Istoniense, via Incoronata e via San Sisto. Al progetto preliminare dovranno far seguito il definitivo e l'esecutivo.