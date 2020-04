Ancora un incidente sulla strada provinciale 181, la strada che collega internamente Vasto e San Salvo. All'imbrunire la Ford Fusion guidata da una donna, D.D.L., 49 anni, che tornava verso casa a San Salvo, è uscita fuori strada e, dopo il contatto con l'erba bagnata, si è ribaltata finendo la sua corsa adagiata su una fiancata.

Tanto spavento per la donna e per gli automobilisti in transito in quel momento. Molti di loro si sono fermati per cercare di prestare soccorso alla donna che, dopo qualche tentativo, è stata aiutata ad uscire dal portellone posteriore. E' prontamente giunta l'ambulanza del 118, che ha prestato i primi soccorsi e ha poi trasportato la donna al pronto soccorso del San Pio da Pietrelcina di Vasto.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia ed i vigili del fuoco, che hanno provveduto a regolare la viabilità poichè l'auto si trovava in posizione pericolosa subito dopo una curva. Dopo aver effettuato i rilievi il carrattrezzi ha potuto portare via l'auto.

L'incidente di questa sera è avvenuto nel tratto più pericoloso di una strada fortemente dissestata e spesso teatro di incidenti. In più occasioni i cittadini hanno chiesto a gran voce alla provincia di mettere in sicurezza la strada su cui passano quotidianamente centinaia di autovetture.