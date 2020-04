Attimi di concitazione questa notte a San Salvo per un'auto andata a fuoco. Erano da poco passate le 3.30 quando è arrivata la chiamata d'emergenza ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Vasto. Una Fiat 600 parcheggiata in via Vico 1° Garibaldi, di proprietà di una donna, era stata avvolta dalle fiamme.

I pompieri hanno prontamente raggiunto il centro storico di San Salvo e spento il rogo. Il maggiore Giancarlo Vitiello, comandante della compagnia dei carabinieri di Vasto, esclude che l'incendio sia di natura dolosa.