Hanno fatto rientro a San Salvo i cinque studenti dell’Istituto superiore “R. Mattioli” di San Salvo (Federica Di Ienno, Concetta Di Nardo, Valentina Paganelli, Christian Natale e Niko Ciarallo) che insieme agli accompagnatori, il professor Antonio Palombo e il vicepresidente del consiglio comunale Filomena D'Addario, hanno vissuto una bella esperienza in Australia.

Due settimane di permanenza a Swan, in Australia, ad est di Perth, ospiti di famiglie del luogo per rinsaldare il gemellaggio con la città di San Salvo. I ragazzi hanno avuto occasione di confrontarsi sia con le famiglie ospitanti che con gli studenti e i docenti del Ballajura Community College, potendo così comprendere le diversità tra la realtà scolastica italiana e quella australiana - nei metodi d’insegnamento, d’apprendimento, di organizzazione e di rapporti - e sviluppando conoscenze e relazioni con ragazzi e persone del posto.

"Molto presenti l'Amministrazione e i consiglieri del Comune di Swan - spiega una nota del Municipio d San Salvo - che hanno accolto la delegazione di San Salvo come se fosse parte di una famiglia e l’hanno accompagnata e seguita giorno per giorno, disponibili a indirizzare e ad aiutare in ogni circostanza. Tra gli altri, la nostra delegazione ha potuto conoscere il sindaco del Comune di Swan, Charlie Zannino, il console italiano Adriano Tedde e una delle parlamentari, Rita Saffiott del Western Australia. Dei nostri immigrati ha conosciuto e salutato Bianca Maria Bevilacqua, sempre partecipe agli scambi San Salvo-Swan".

Foto, video e documenti riporati dai ragazzi saranno la base per la realizzazione di un video del viaggio della delegazione sansalvese "che certamente restituirà non solo specifici momenti ma l’atmosfera stessa di quella realtà prossima alla città di Perth (dove tuttora giungono persone in cerca di lavoro, anche abruzzesi)". L'anno prossimo, probabilmente nell'aprile 2015, sarà la delegazione di Swan, con studenti e amministratori, a raggiungere San Salvo. Sarà quella l'occasione per dare nuovo impulso al rapporto del gemellaggio, intensificando ed arricchendo le esperienze di scambio.