Villalfonsina e Casalbordino alla conquista dell'Expo 2015 Milano con due dolci d'eccellenza. La sfogliatella (di Villalfonsina) e il taralluccio (di Casalbordino), due prodotti tipici del territorio, saranno protagonisti nella speciale serata di domani La Cucina Italiana nel Mondo verso l'Expo 2015, presso l'Hotel Enterprise di Corso Sempione a Milano. La serata sarà dedicata alle premiazioni delle food blogger della rete Bloggalline, che hanno partecipato al contest promosso da INformaCIBO, giornale web diretto dall'abruzzese Donato Troiano, con il patrocicnio dell'Expo e il sostegno del Consorzio del Prosciutto di Parma, Consorzio Parmigiano Reggiano e Fabbri 1905. Alla serata saranno presenti anche gli chef dell'UIR, Unione Italiana Ristoratori, che prepareranno un intrigante piatto di risotto con il Parmigiano Reggiano e finger food con la pasta Cocco, altro prodotto d'eccellenza abruzzese.

"Il progetto La Cucina Italiana nel Mondo verso l'Expo 2015 è nato nel 2010 allo scopo di valorizzare i prodotti italiani di qualità nel mondo con un occhio rivolto all'Esposizione Universale – spiega Donato Troiano – Ad oggi, a circa 200 giorni dall'inizio dell'Expo, chiediamo che il comparto agroalimentare del made in Italy venga messo in prima linea e ottenga la visibilità e la valorizzazione che merita. Durante l'Expo 2015 promuoveremo le nostre eccellenze agroalimentari attraverso la cucina italiana interpretata dai grandi chef del Cim e dell'Uir".

A Milano per la prima volta sfogliatella e taralluccio saranno presentati insieme, in barba ad ogni forma di campanilismo cittadino. Un percorso che nasce grazie a Franco Loreto, talentuoso chef di Villalfonsina e patron del Ristorante Madonnina del Sorriso, e Ugo Massa, titolare di un frequentatissimo forno a due passi dal Santuario di Madonna dei Miracoli. Sono stati loro che, quest'estate, avevano avuto l'intuizione di unire le forze per far conoscere su tutto il territorio nazionale questi due dolci tipici, con lo sguardo rivolto all'Expo 2015. All'evento milanese, che ha ricevuto anche il patrocinio del Comune di Villalfonsina, Loreto e Massa, ideatori del gemellaggio culinario porteranno una gran quantità di dolci da offrire agli ospiti della serata. Una sinergia tra le due realtà confinanti che può portare lontano nella promozione di questi prodotti e del territorio che rappresentano. Domani, a La Cucina Italiana nel Mondo verso l'Expo 2015, il primo banco di prova.