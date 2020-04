Il cantiere aperto Vasto Marina dopo l'andirivieni di giocatori e i torti arbitrali non conosce pace, come se la tranquillità non fosse nel dna del club. Luigi Baiocco non è più l’allenatore della prima squadra, il tecnico ha infatti presentato le dimissioni domenica subito dopo la sconfitta interna per 3-0 contro l'Angolana.

Martedì mattina, dopo qualche ora di riflessione, la società ha deciso di affidare la guida tecnica, almeno fino alla trasferta di domenica ad Alba Adriatica, all'allenatore della juniores, Massimo Baiocco. Il Vasto Marina è attualmente penultimo in classifica, davanti al Sulmona ultimo a quota 0, con 3 punti in 5 gare, con 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte, 3 le reti all'attivo, 14 quelle subite, peggior attacco e difesa del torneo di Eccellenza abruzzese.

Alla base della scelta di Baiocco, ancora prima dei risultati, ci sarebbe l’atteggiamento di una squadra apparsa svogliata e poco determinata in campo. La decisione è stata presa per cercare di dare una scossa a tutto l’ambiente. Già da questa estate, quando fu richiamato sulla panchina del club, dopo la breve esperienza della passata stagione, il mister vastese non sembrava convinto della scelta. Man mano la situazione iniziale all’interno del club è mutata, sia nell'organico, modificato ogni settimana, che ambientale. Così dopo la sconfitta interna di domenica, che seguiva quella di Cupello, il mister ha comunicato alla squadra nello spogliatoio dell'Aragona l’intenzione di dimettersi. Il capitano Giuliano avrebbe cercato di far cambiare idea all'allenatore sostenendo che le responsabilità dei risultati e delle prestazioni negative fossero dei giocatori, ma non c'è stato nulla da fare.

Lunedì pomeriggio a Vasto Marina, nel corso di una riunione con i dirigenti, il tecnico ha ribadito le proprie intenzioni e alla fine la società ha ceduto accettando le dimissioni. Luigi Baiocco tornerà ad occuparsi esclusivamente del settore giovanile della Bacigalupo. A dirigere gli allenamenti per tutta la settimana sarà Massimo Baiocco, nel frattempo la società valuterà il da farsi, lunedì prossimo si dovrebbe conoscere il nome del suo successore. Dopo Lemme-Antonaci e Baiocco-Precali, per la terza stagione consecutiva, sulle quattro disputate in Eccellenza, il Vasto Marina cambia guida tecnica.

I contatti sono già stati avviati, i nomi sono i soliti: Massimo Vecchiotti e Roberto Antonaci che si sono già seduti sulla panchina della squadra del patron Travaglini, chiamato anche Luigi Carosella, che non è disponibile per impegni di lavoro, oltre ad un tecnico molisano. Il sogno proibito e quasi impossibile di una parte della dirigenza è Danilo Rufini che è in attesa di alcune risposte da squadre di Serie D e avrebbe deciso di declinare l'offerta. Attenzione però a Massimo Baiocco, mai dire mai, una prestazione convincente contro l'Alba Adriatica potrebbe rilanciare le sue quotazioni.

Per quanto riguarda il mercato, che non è affatto concluso, si allena già in gruppo il difensore centrale classe 1992, Carmelo Febbraro, ex settore giovanile del Lecce e Nardò in D. Nel pomeriggio di oggi dovrebbero arrivare il portiere '94 Gianluigi Del Giudice e il terzino sinistro '92, Raffaele Stigliano, ex Casertana, Avellino e Taranto.