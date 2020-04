Chiusa al traffico nel primo pomeriggio la corsia nord della strada provinciale Istonia. La polizia municipale ha deviato sulla statale 16 i veicoli che da Vasto Marina si dirigevano verso la città alta.

La corsia era, infatti ostruita da due auto che si sono scontrate attorno alle 13,50 all'incrocio tra la provinciale e la statale Adriatica; entrambe le arterie, in quel tratto, sono denominate via Donizetti.

Il traffico è stato deviato durante i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente e a rimuovere le auto coinvolte.

Un altro scontro tra due vetture è avvenuto stamani, pochi minuti dopo le 10, nel centro abitato di Vasto, in via Conti Ricci. Nessuna conseguenza grave per gli autonomobilisti.