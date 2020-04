Un casco di banane e uno slogan polemico: L'amministrazione delle banane. Il nuovo attacco politico di Davide D'Alessandro, consigliere comunale indipendente, passa attraverso le pubbliche affissioni. L'esponente dell'opposizione ha fatto affiggere in città manifesti che riportano uno stralcio di un suo discorso in Consiglio comunale.

Torna la guerra dei manifesti, dopo che all'inizio dell'anno era stato lo stesso D'Alessandro a replicare ad alcune affissioni in cui il sindaco, Luciano Lapenna, ha rivendicato il taglio delle spese per gli stipendi per i dirigenti municipali e promesso un investimento da 10 milioni di euro per le opere pubbliche del 2014.