Si è rinnovata anche quest'anno l'iniziativa dell'Associazione Onlus Un buco nel tett che ha permesso a molti ragazzi bisognosi di potersi divertire presso il luna park allestito a Vasto in occasione delle feste patronali. "Vogliamo ringraziare la Ditta Valerio e tutte le altre ditte presenti del Luna Park di Via Conti Ricci per aver fatto passare due ore di sano divertimento e spensieratezza a chi ne ha veramente bisogno", spiegano i volontari dell'associazione.

"Inoltre l'associazione vuole precisare che ogni articolo che si fa uscire riguardo le attività non lo si fa per mettersi in mostra, ma semplicemente per rendere la massima trasparenza delle attività svolte e ringraziare che ci aiuta ad aiutare. Tutto ciò che l'associazione svolge lo fa con il cuore senza nessun fine ne di lucro ne personale".

Dall'associazione Un buco nel tetto il "grazie a tutti quelli che si rendono sempre disponibili per aiutare chi ha bisogno. Basta poco per donare tanto".