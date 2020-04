Scatta il conto alla rovescia per l'esordio della BCC Vasto Basket nella stagione 2014/2015 di serie B. Domenica prossima i biancorossi allenati da Sandro Di Salvatore saranno di scena sul parquet di Catanzaro per un match che si presenta difficile ed entusiasmante allo stesso tempo. In attesa di questo appuntamento la società del presidente Spadaccini chiama a raccolta tutti gli appassionati della palla a spicchi per la presentazione ufficiale della squadra.

Giovedì 2 ottobre, alle 18.30 al PalaBCC, ci saranno gli atleti e lo staff tecnico della prima squadra e tutti i ragazzi del settore giovanile vastese, per dare il via alla stagione. Nell'occasione verrà presentato il rinnovato consiglio direttivo, gli sponsor che hanno legato il loro nome alla squadra biancorossa e si parlerà anche degli obiettivi del settore giovanile.

Dal punto di vista prettamente tecnico in questi giorni coach Di Salvatore sta iniziando a preparare la sfida di Catanzaro, con un occhio attento a quei giocatori che durante la preparazione hanno avuto qualche acciacco. L'obiettivo è quello di presentarsi domenica in Calabria nella miglior condizione possibile per provare a far punti fuori casa. Sarà un inizio di campionato non semplice, visto che alla seconda giornata arriverà al PalaBCC il Bisceglie, formazione accreditata tra le più forti del girone, e poi i vastesi andranno a far visita al Mola di Bari.