Lucio Inserra, beneventano di nascita ma casalese di adozione, appassionato di fotografia dal 1999 e divenuto poi professionista nel 2002, si è aggiudicato il premio per il miglior video di racconto della manifestazione “Art in the dunes” svoltasi nella Riserva Naturale Regionale di Punta D’Erce.

Il video, dal titolo “Lights of Change”, ha come sottofondo musicale quello del Maestro Domenico Mancini, violinista di fama internazionale, di Casalbordino. Il vincitore è anche fondatore del circolo fotografico “Officine della luce”. La premiazione è avvenuta lo scorso 28 settembre presso la Sala Mattioli di Vasto.

Clicca qui per vedere il video premiato.