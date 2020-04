A Cupello si lavora già sui portieri del domani, ci hanno pensato due professori d'eccezione: Mario Morrone e Gianni Guerra che da questa stagione hanno dato il via alla scuola portieri di calcio nel Vastese. Il primo è un ex portiere e associato Aiap (associazione italiana allenatori portieri) con il massimo livello di formazione, tra i suoi allievi ci sono Lorenzo Cattafesta e Vittorio Antonino, il secondo è un ex calciatore diplomato con il patentino Uefa B.

La passione per il ruolo ha spinto i due fondatori a creare una scuola dedicata alla preparazione specifica per i portieri, per i ragazzi di tutte le età, iniziativa unica nella zona. Morrone e Guerra hanno sviluppato una metodologia di allenamento per accrescere le caratteristiche tecniche, fisiche e mentali necessarie per il portiere, sia che si approcci per la prima volta al ruolo, sia che lo pratichi da diversi anni. Attualmente i ragazzi iscritti sono una quindicina.

"La scuola - spiega Morrone - è nata perchè ci siamo accorti che la qualità scarseggia, noi offriamo un servizio di alto profilo tecnico alle società dilettantistiche e ai rispettivi tesserati. I corsi per la stagione in corso si svolgono al campo sportivo comunale in erba sintetica di Cupello, grazie alla collaborazione del Cupello Calcio che ha messo a disposizione le strutture e ha dimostrato di credere fortemente in questo progetto. La conferma di ciò arriva anche dal fatto che la società rossoblu sta dando fiducia nel campionato di Eccellenza a tre portieri provenienti dal settore giovanile, Ottaviano ('96), Capitoli ('97) e Tascione ('97), già allenati dai noi durante la passata stagione. Non sempre l'età è sinonimo di bravura, così come non vuol dire che un giovane non sia adatto a fare il titolare".