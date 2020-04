I risultati delle ultime gare hanno spinto la dirigenza della Vastese ad organizzare un incontro pubblico con i tifosi biancorossi.

"La Vastese Calcio 1902 - si legge nel comunicato diffuso dall'addetto stampa Stefano Suriani - comunica che venerdì 3 ottobre alle ore 17.30 presso la curva D'Avalos (che ci si augura per l'occasione verrà pulita ndr) si terrà un incontro con tutta la tifoseria, nella quale la società, il direttore sportivo, il mister, lo staff tecnico, l’addetto stampa, desiderano confrontarsi con i sostenitori della squadra biancorossa. Sarà l’occasione per incontrarsi, conoscersi meglio, dialogare, dibattere ed esprimere opinioni, formulare proposte ed esporre problemi. La data, il luogo e l’orario dell’incontro verranno comunicati tempestivamente non appena verranno definiti". Di certo non verrà fatta alcuna richiesta di soldi ai tifosi.

Vasto è una piazza nella quale i tifosi hanno sempre fatto la differenza, lo sanno bene i dirigenti. Tra i primi obiettivi della stagione in corso, non solo per la società, ma anche per lo staff tecnico e i giocatori, c'è quello di riportare entusiasmo e gente allo stadio, soprattutto con i risultati. Questa squadra vuole provare a riavere la spinta del proprio pubblico per restare nelle posizioni di vertice fino a novembre, alla riapertura del mercato.

La stessa società, così come il ds e il mister, non lo ha mai nascosto, a quel punto se i biancorossi dovessero essere ancora in corsa, verrebbero fatti ulteriori sforzi economici per puntare a giocarsela fino alla conclusione della stagione, non solo in campionato, ma anche in Coppa Italia, competizione che permette di accedere alla Serie D.