Anche il Comune di San Salvo ha partecipato lo scorso fine settimana alla mostra mercato dei prodotti tipici che si è svolta a Chieti. All'evento in preparazione di Expo 2015, lo stand sansalvese ha presentato la propria offerta culturale ed enogastronomica con i migliori prodotti del territorio, grazie alla presenza di Simona Sacchetti dello Iat San Salvo e di Maria Eleonora Polidoro della Cooperativa Parsifal e Tiziana Dicembre del Giardino Botanico Mediterraneo, che hanno curato e presenziato nello spazio espositivo comunale. L’amministrazione comunale era presente con gli assessori alle Attività produttive Oliviero Faienza e alla Cultura Giovanni Artese. "E’ stata una valida opportunità – ha commentato Faienza - per proporre ai tanti visitatori l’immagine della nostra città che punta sull’accoglienza, sulla sua originale proposta culturale e turistica, per incentivare l’economia di San Salvo".

Gli assessori Faienza e Artese ringraziano i ragazzi di Musica in Crescendo, accompagnati dalla maestra Maria Aurelia Del Casale, per aver animato corso Marrucino con la loro allegria e spensieratezza. Per le foto Gino Bracciale che ha offerto con le sue immagini angoli caratteristici del passato e del presente di San Salvo. Un ringraziamento particolare all’Euro Ortofrutticola del Trigno che non fa mai mancare il proprio apporto mettendo a disposizione la produzione agricola locale. Il salumificio Fratelli Bruno ha messo a disposizione un cesto colmo di salumi che ha visto il gradimento dei tanti visitatori di Expo Chieti. Il consigliere comunale Luciano Cilli, attraverso l’azienda di famiglia, si è fatto apprezzare con l’olio extravergine d’oliva che ben si è sposato con il fragrante pane del panificio Sapore Antico di San Salvo. A far parte del tavolo espositivo anche i prodotti della Masseria Zinni che possiamo ritrovare ogni lunedì mattina in via Roma al mercatino agricolo. Per la logistica ha collaborato la Protezione civile Valtrigno.