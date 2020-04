Con la processione della statua di San Michele Arcangelo dalla chiesa di Santa Maria maggiore alla sua chiesetta che si affaccia sul golfo di Vasto si sono conclusi gli appuntamenti religiosi delle feste patronali. È stato don Domenico Spagnoli, parroco di Santa Maria, a presiedere la celebrazione eucaristica che ha visto la partecipazione delle confraternite cittadine e un gran numero di fedeli. Poi è stato l'arcivescovo Bruno Forte a guidare la processione lungo le strade del centro storico, aperta dalla banda di Lecce e con la partecipazione di gruppi di preghiera, tanti cittadini, le autorità civili e militari. Prima del rientro della statua del Santo Patrono in chiesa monsignor Forte ha rivolto un messaggio ai presenti.

"Anche quest'anno, nel percorrere le strade della città, ho pregato per questa nostra città. Nel mio cuore ho tre desideri per Vasto. Che sia sempre una città accogliente, Vasto accolta tutti quelli che vengono e sappia vivere nella diversità. Poi desidero una Vasto solidale, che sappia rivolgere attenzione ai più deboli. In questi tempi di crisi dobbiamo essere vicini agli ammalati, ai senza lavoro. Questa deve essere una priorità per le istituzioni, per le nostre chiese. E infine vorrei che Vasto fosse una città bella. Dobbiamo imparare a riconoscere la bellezza, siamo sempre abituati a vedere questi bei panorami, quste nostre bellezze, che non le apprezziamo. Dobbiamo rispettare la bellezza, fare in modo che non si perda, che venga valorizzata. Poi dobbiamo custoride la bellezza. Voi amministratori - ha detto l'arcivescovo rivolgendosi a sindaco ed assessori - siate sempre vigili sul rispetto della città che cresce, perchè non ci siano edifici, nuove costruzioni, che rischiano di ferire lo sguardo. E infine dobbiamo interiorizzare la bellezza, che non è altro che il nome di Dio, con un cuore puro, una vita onesta". Dall'arcivescovo anche un pensiero alle forze dell'ordine. "A San Michele si celebra la festa della polizia, quindi abbiamo un pensiero speciale per loro. Ma la mia preghiera ed il mio grazie sono per tutte le forze dell'ordine che sono sempre impegnate per assicurare una vita tranquilla ai cittadini".