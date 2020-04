Nella prima giornata del campionato Juniores d'Elite il Vasto Marina campione in carica vince subito contro il Francavilla, così come il Cupello contro il Sant'Anna, pareggia invece la Vastese in casa contro la Folgore Sambuceto, perde il San Salvo sul campo della Renato Curi Angolana.

Vasto Marina-Francavilla 2-0. Al cospetto degli ex, come Cristian Stivaletta oggi in D, in tribuna per fare il tifo per i compagni, il nuovo Vasto Marina di Massimo Baiocco vince 2-0.

I ragazzi capitanati da D'Alessandro vanno a segno con due elementi di sicura affidabilità: D'Ottavio e Monachetti e si portano subito nelle prime posizioni della classifica. Nel prossimo turno li attende la sfida esterna sul campo della D'Annunzio Marina dove vorranno continuare a vincere.

Questa la formazione iniziale schierata da Baiocco: Canosa, Forte D., Di Battista, Labrozzi, Nocciolino, D'Alessandro, Carulli, Fabrizio, D'Ottavio, Santoro, Persichitti. A disposizione Di Chiacchio, Ratta, Monachetti, Forte G., Marchesani, Ciccarone, Ciccotosto.

Vastese-Folgore Sambuceto 1-1. I padroni di casa arrivano contati al debutto, ma nonostante questo si portano in vantaggio nel finale di primo tempo con Marchioli ma allo scadere gli ospiti agguantano il pareggio.

Nella ripresa la Vastese gioca bene e colpisce una traversa con il capitano Piccinini, la sfera ribatte sulla linea ed esce. Nella seconda giornata i biancorossi faranno visita al Sant'Anna Chieti per rifarsi immediatamente.

Mister Di Martino ha schierato la seguente formazione: Lafshai, Di Santo, Mascolo, Ciancaglini, Marinelli, Doan, Balzano, Adriani, D'Ambrosio, Piccinini, Marchioli. A disposizione Vecchio, Tricase, Marchesani, Cinalli, Falcitelli.

Cupello-Sant'Anna 2-1. Ranghi ridotti anche per il Cupello, la squadra di mister Panfilo Carlucci, si impone contro i chietini. Il vantaggio dei padroni di casa porta la firma di Di Rienzo, ma nei minuti finali un eurogol su punizione degli avversari riporta la situazione in parità. Nella ripresa ci pensa Luciano a realizzare il 2-1. Subito dopo viene espulso Di Rienzo per un fallo di reazione.

Gli ultimi 25 minuti sono di sofferenza per i rossoblu che resistono ai tentativi degli avversari e conquistano la prima vittoria stagionale. Lunedì prossimo è in programma la trasferta a Montesilvano contro l'Acqua&Sapone.

Renato Curi Angolana-San Salvo 3-1. Sul campo di una delle favorite alla vittoria finale i biancazzurri di mister Vincenzo Di Nardo, con una formazione rimaneggiata, vengono sconfitti 3-1, il gol dei sansalvesi porta la firma di Di Virgilio.

Nel prossimo turno il San Salvo ospiterà Il Delfino Flacco Porto al campo comunale di via Stingi per cercare la vittoria.

I risultati della 1° giornata del campionato Juniores d'Elite, girone B.

Cupello-Sant'Anna 2-1

Il Delfino Flacco Porto-River Casale 2-3

Miglianico-Acqua&Sapone 3-1

Renato Curi Angolana-San Salvo 3-1

Spal Lanciano-D'Annunzio Marina 0-0

Vastese-Folgore Sambuceto 1-1

Vasto Marina-Francavilla 2-0

La classifica

Vasto Marina 3

Renato Curi Angolana 3

Miglianico 3

Cupello 3

River Casale 3

Folgore Sambuceto 1

Spal Lanciano 1

D'Annunzio Marina 1

Vastese 1

Il Delfino Flacco Porto 0

Sant'Anna 0

San Salvo 0

Acqua&Sapone 0

Francavilla 0

Il prossimo turno, lunedì 6 ottobre, ore 15.00

Acqua&Sapone-Cupello

D'Annunzio Marina-Vasto Marina

Folgore Sambuceto-Renato Curi Angolana

Francavilla-Miglianico

River Casale-Spal Lanciano

Sant'Anna-Vastese

San Salvo-Il Delfino Flacco Porto