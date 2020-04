Un weekend dalle mille emozioni per il podista vastese Giulio Passot. L'Atletica Winner Foligno lo aveva invitato tra gli ospiti d'onore della 1ª edizione della mezza maratona Città di Foligno. Con lui altri top runners, tra cui alcuni atleti nel giro della nazionale azzurra. "Ho accettato di buon grado l'invito anche perchè devo fare chilometri per prepararmi alla mezza maratona di Salonicco - racconta Passot-. Però non mi aspettavo di trovare questa grande accoglienza. Sono rimasto davvero emozionato e felice". Il suo nome è ormai noto a livello nazionale internazionale visto che, anche in età matura, continua a collezionare titoli su titoli con il medagliere di casa che ormai non ha più spazi liberi.

E, anche a Foligno, il maratoneta vastese ha conquistato un altro primo posto. L'obiettivo era quello di correre in 1 ora e 40, lui, ovviamente, ha fatto ancora meglio, chiudendo in 1:36:12. Primo nella sua categoria, M70, e 194° posto in classifica generale (su oltre 500 partecipanti). Ma quello che ha colpito Passot è stata l'accoglienza ricevuta in terra umbra. "E' stato bello sentire gli apprezzamenti che mi hanno rivolto. Emozionante anche quando alcuni corridori importanti sono venuti a chiedermi una dedica sulla loro maglia". La stagione delle corse per lui non finisce mai, domenica sarà in gara a Vasto e poi continuerà ad allenarsi per conquistare ancora tante vittorie.