E' stato probabilmente un corto circuito a scatenare l'incendio scoppiato oggi pomeriggio su un balcone di un edificio di via Socrate, nel centro abitato di Vasto.

L'allarme è scattato al terzo piano della palazzina, che si trova lungo una traversa di via Pitagora. Al momento in cui è divampato il rogo, nell'appartamento non c'era nessuno. Sono stati i vicini di casa, vedendo le fiamme, a chiamare il 115.

Una squadra di vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo ha spento l'incendio, che aveva aggredito uno stendino e alcuni altri oggetti sul balcone. Nessun danno alle persone. La causa più probabile è un corto circuito.