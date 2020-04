Allievi regionali, River Casale-Bacigalupo 3-1. Prima sconfitta in campionato per gli allievi regionali della Bacigalupo che perdono per 3-1 sul campo del River Casale.

Buon primo tempo dei vastesi, in vantaggio al 10' con un calcio di rigore procurato da Canosa e trasformato da Natarelli; i rosanero non creano particolari occasioni e si rendono pericolosi solo su calci piazzati, grazie ai quali nell'ultimo quarto d'ora riescono a ribaltare il risultato portandosi sul 2-1.

Negli istanti finali, con la Bacigalupo in attacco alla ricerca del pareggio, il River Casale trova anche il gol del definitivo 3-1. Prestazione comunque positiva per la squadra di mister Maurizio Baiocco che ha giocato almeno alla pari degli avversari, conducendo la partita fino a un quarto d'ora dalla fine. Sarebbe importante ora cercare di ottenere un buon risultato nel prossimo impegno a Pescara con la D'Annunzio Marina.

Tabellino

River Casale-Bacigalupo 3-1 (0-1)

Reti: 10' Natarelli su rigore (B), 65' Barbarossa (R), 73' Di Carlo (R), 80' Cocchini (R)

Bacigalupo: Fabiano, D'Amario, Di Casoli (Maccione), Carriero (Di Lorenzo), Frangione, D'Alò (Napoletano), Benvenga, Marzocchetti (Racciatti), Natarelli (De Rosa), Canosa (Irace), Fontana. All. Baiocco

Giovanissimi regionali, Bacigalupo-River Casale 2-1. Grande vittoria dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che al campo di Vasto Marina ottengono il terzo successo consecutivo battendo per 2-1 nello scontro al vertice il forte River Casale.

Prova maiuscola dei ragazzi di mister Luigi Menna che lottano su ogni pallone con tanta voglia di dimostrare il loro valore. I vastesi passano in vantaggio al 10' con un puntuale colpo di testa di Cipollone su assist di Cieri, i rosanero reagiscono e al 20' pareggiano con un calcio di punizione di Talucci. Al 25' arriva il gol che decide il match: da centrocampo Ciccotosto A. fa partire una parabola perfetta che si infila alle spalle del portiere ospite per il 2-1 dei padroni di casa.

Nella ripresa il River Casale cerca in tutti i modi di trovare il pareggio, ma la Bacigalupo stringe i denti e chiude tutti gli spazi, riuscendo a conservare il 2-1 e a conquistare una bellissima vittoria contro una delle migliori squadre del campionato. Grande prestazione dei ragazzi di mister Luigi Menna che sono stati bravissimi a lottare e a non mollare mai, mostrando una compattezza e uno spirito di sacrificio davvero fantastici. Nel prossimo turno altra gara in casa per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che sfideranno la Caldora.

Tabellino

Bacigalupo-River Casale 2-1 (2-1)

Reti: 10' Cipollone (B), 20' Talucci (R), 25' Ciccotosto A. (B)

Bacigalupo: Massimi, Santilli, Maroscia, Plescia, Ali, Ciccotosto A., Nuozzi, Cieri, Farina, Lavacca (Catalano), Cipollone. All. Menna





Il punto sui campionati allievi e giovanissimi regionali. Si è giocata la 3° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.

Allievi girone B. L'inarrestabile Poggio degli Ulivi infligge una pesante sconfitta (5-0) anche alla Giovanile Chieti, risultati larghi anche per la Virtus Vasto (8-0 sul Lauretum) e per la D'Annunzio Marina (5-0 sul Ripa), mentre il River Casale e la Caldora battono la Bacigalupo e la Spal Lanciano; chiudono il quadro del 3° turno i pareggi in Acqua e Sapone-Manoppello Arabona (0-0), Miglianico-Francavilla (1-1) e Sporting Casoli-Fossacesia (2-2).

Classifica allievi girone B: Poggio degli Ulivi, River Casale e Virtus Vasto 9, Caldora e D'Annunzio Marina 7, Bacigalupo e Giovanile Chieti 6, Miglianico 5, Acqua e Sapone 4, Fossacesia, Francavilla, Manoppello Arabona, Ripa e Sporting Casoli 1, Lauretum e Spal Lanciano 0

Giovanissimi girone B. La copertina è per la Bacigalupo che piega per 2-1 la corazzata River Casale ed è in testa alla classifica insieme ai Delfini Biancazzurri e alla Virtus Vasto, corsare sui campi del Francavilla e del Lauretum; sale a quota 7 la Caldora vittoriosa sul Penne, bene anche la Giovanile Chieti (1-0 sul Poggio degli Ulivi), la D'Annunzio Marina (2-0 sull'Atletico Montesilvano) e il Manoppello Arabona (3-1 sui Quattro Colli), si sblocca infine il Fossacesia che supera di misura la Gladius.

Classifica giovanissimi girone B: Bacigalupo, Delfini Biancazzurri e Virtus Vasto 9, Caldora 7, D'Annunzio Marina, Giovanile Chieti, Manoppello Arabona, Poggio degli Ulivi e River Casale 6, Fossacesia e Lauretum 3, Gladius 1, Atletico Montesilvano, Francavilla, Penne e Quattro Colli 0

Loris Napoletano