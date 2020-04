Si parlerà della ormai drammatica situazione dei lavoratori e lavoratrici della ex Golden Lady di Gissi su La 7. Questa sera, nel corso del programma Piazza Pulita, condotto da Corrado Formigli, andrà in onda l'ampio servizio realizzato nei giorni scorsi in Val Sinello. Sarà la voce dei protagonisti di questa triste vicenda a raccontare, ancora una volta, la storia della riconversione fantasma e a portare all'attenzione nazionale la rabbia delle oltre 300 famiglie ormai stremate.

La diretta, stasera alle 21.10, arriva a due giorni dalla nuova convocazione presso il Ministero dello Sviluppo economico. Ci saranno anche i lavoratori e le lavoratrici, che raggiungerammo Roma con un autobus per fare sentire la loro voce. L'auspicio è che da quell'incontro possa emergere qualche novità, finalmente positiva.