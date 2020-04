Il disgelo tra Lapenna e l'area critica del Pd di Vasto va in scena al convegno sul Terzo settore organizzato Vastoviva. A marzo, in un altro dibattito pubblico, in cui era stato relatore l'allora sindaco di Forlì, Roberto Balzani (ieri sconfitto da Bonaccini alle primarie per le elezioni regionali dell'Emilia Romagna), Angelo Bucciarelli, dirigente del Pd vastese, e la deputata Maria Amato avevano criticato apertamente l'operato del sindaco e dell'amministrazione. Bucciarelli aveva parlato di "lassismo".

Lapenna a quel convegno non era stato invitato. Era l'ufficializzazione della spaccatura del Partito democratico di Vasto. Il primo cittadino, già da settimane nel mirino dei dissidenti dem, guidati dal segretario cittadino del partito, Antonio Del Casale, aveva colto la palla al balzo per azzerare la sua Giunta e aprire l'ennesima crisi amministrativa, poi risolta con un nulla di fatto: il sindaco, infatti, aveva rimesso in sella gli stessi assessori disarcionati.

Stavolta, al convegno voluto da Vastoviva (di cui sono fondatori Amato e Bucciarelli insieme a Paolo Marino e a Raimondo Pascale), Lapenna è stato invitato. A sancire la pace fatta è la parlamentare vastese, che commenta parlando a Zonalocale.it: "E' vero che nei mesi scorsi abbiamo dato voce all'idea di chi riteneva che la città fosse ferma. Però, in questo momento, rileviamo che si è ridato slancio all'attività amministrativa attraverso le manifestazioni estive e il piano asfalti. Il convegno rappresenta l'opportunità di capire come lavorare in collaborazione con le associazioni, che possono dare un notevole aiuto al Comune. L'incontro pubblico è andato bene, la platea era quella che ci aspettavamo: il mondo dell'associazionismo a tutti i livelli, cui è rivolta la riforma del terzo settore, che si occupa dei temi della necessaria trasparenza, della fiscalità agevolata, distinguendo le associazioni impegnate nel sociale dai circoli di golf e da tutti i sodalizi che hanno scopi diversi dall'impegno sociale. Ma la nuova normativa riguarderà anche il servizio civile, con valenza di processo formativo ai fini dell'acquisizione di utili crediti formativi".