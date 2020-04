Prima puntata della nuova stagione de L'edicola del Bar Walter, lunedì sono stati ospiti di Stefano Troilo l'allenatore del Gs Montalfano capolista a punteggio pieno in Seconda Categoria, Antonio Liberatore, meglio noto come La Tigre e il direttore generale Marco Sisti che hanno parlato del momento della loro squadra.

A seguire l'intervento di Giorgio Amorosi e Massimo Di Risio, due amanti del beach volley e della pallavolo che nel corso dell'estate appena trascorsa hanno organizzato corsi e tornei al mare con molti campioni della specialità.

In conclusione le dritte sui pronostici di Dario Boccardo, detto Hubner, che ha dato qualche consiglio su come puntare in vista delle prossime gare di Champions League, dopo aver sfiorato il colpaccio domenica scorsa. Appuntamento a lunedì prossimo.

Per le vostre segnalazioni, informazioni, per interagire con la redazione o per rivedere le precedenti puntate è disponibile la pagina facebook L'edicola del Bar Walter.