La bella giornata di sole ha favorito la partecipazione alla quinta edizione di Ambulanti in città, fiera di bancarelle promossa da Confcommercio Chieti. Lungo via Giulio Cesare, via Alessandrini e le strade limitrofe, circa 200 ambulanti hanno posizionato i loro banchi con una variegata offerta di prodotti, con migliaia di persone che hanno riempito i pochi spazi lasciati liberi lungo le strade dalle bancarelle. Alle 12.30 anche una conferenza stampa di Marisa Tiberio, presidente di Confcommercio Chieti, insieme al presidente del Consiglio Comunale di Vasto, Giuseppe Forte. È stato posto particolare accento sulla questione dell'abusivismo commerciale e della contraffazione, divenuti ormai un'emergenza per le città. "È un fenomeno diffuso, ci sono negozi con prezzi talmente bassi che ci impensieriscono. Nel tutelare i nostri associati siamo in prima linea per la lotta all'abusivismo e la contraffazione, è nostra idea organizzare un convegno a Vasto per affrontare questo tema. E' importante rendere consapevoli sia i cittadini che i commercianti dei rischi che corrono vendendo ma anche acquistando questi prodotti".

Dalla presidente di Confcommercio anche l'apprezzamento per Vasto, "un'eccellenza del nostro territorio di cui dobbiamo essere orgogliosi. Questo appuntamento non deve essere visto solo come un raduno di bancarelle, ma come un'occasione da sviluppare come attrattiva per la città. Basti pensare a tutte le attività della zona che in questa giornata mettono a disposizione i loro servizi e hanno anche un riscontro positivo". Poi un messaggio rivolto all'amministrazione. "Chiediamo aiuto per i commercianti ambulanti in merito alla tassa di occupazione di suolo pubblico. I commercianti ci chiedono aiuto affinchè il suo pagamento possa essere rimodulato a seconda delle effettive esigenze". Forte si è impegnato a riportare al sindaco e all'assessore al commercio la questione, ricordando come sulle insegne, altro problema di attualità, "è stata accordata una proroga al 30 dicembre per mettersi in regola. Inoltre la commissione comunale sta rivedendo il regolamento per poter semplificare le cose per i commercianti".

Ambulanti in città è stata anche l'occasione per consegnare due premi speciali. Il primo a Donato Impicciatore di Perano, socio fondatore di Confcommercio Chieti che ieri compiva 100 anni. La presidente Tiberio ha provveduto a consegnare allo storico commerciante il premio nella sua città natale. E poi è stato premiato Moreno Santarelli, di Chieti, per la sua pazienza. Infatti ieri mattina l'ambulante teatino ha trovato qualche difficoltà nello stallo a lui assegnato e, senza perdere le staffe, ha accettato lo spostamento in altra area, mostrando molta comprensione e collaborazione con l'organizzazione.