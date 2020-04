Iniziano oggi i due giorni di festa a Vasto in onore del patrono San Michele Arcangelo. Appuntamenti religiosi e di intrattenimento che animeranno le giornata di lunedì 29 e martedì 30 settembre. Oltre agli appuntamenti previsti dal calendario ufficiale ci saranno le bancarelle e gli stand gastronomici in via Cavour, via IV novembre e strade limitrofe e poi il luna park nella zona del terminal bus di via dei Conti Ricci.

Questa mattina, alle ore 11, sarà l'arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte, a presiedere la solenne celebrazione eucaristica a Santa Maria Maggiore. Monsignor Forte tornerà poi domani sera per la messa delle ore 18 seguita dalla processione con la statua di San Michele.

Programma

Lunedì 29

7.30, 8.30, 9.30, 11.00, 19.00 - Sante Messe (Santa Maria Maggiore)

10.30 e 19.30 - Gran concerto bandistico Città di Bracigliano (Cortile di palazzo d'Avalos)

22.00 - Gasparetto (Sergio Viglianese) - spettacolo di cabaret in piazza Rossetti

Martedì 30

7.30, 9.30, 11.00 - Sante Messe (Santa Maria Maggiore)

18.00 - Santa Messa presieduta dall'arcivescovo Bruno Forte (Santa Maria maggiore)

a seguire - Processione per le vie del centro storico

10.30 e 20.30 - Gran concerto bandistico Città di Lecce (Cortile di palazzo d'Avalos)

22.30 - Alexia in concerto (piazza Rossetti)

23.55 - Spettacolo pirotecnico