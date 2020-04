I giudici di pace di Vasto aderiscono alla protesta nazionale e, di conseguenza, sciopereranno da domani, 29 settembre, fino al 4 ottobre per chiedere migliori condizioni lavorative. "Un lavoro che è precario, mal pagato e privo di copertura assicurativa", affermano Alessandra Notaro, Lucia Anello, Luciana Gualtieri e Gina Pastorelli, i giudici di pace di Vasto.

"Dal 29 settembre 2014 al 4 ottobre 2014 - annunciano in n comunicato - tutti i giudici di pace di Vasto, così come di numerose altre città di Italia, si asterranno dalle udienze, aderendo allo sciopero indetto dalla categoria.

In un tempo in cui si fa un gran parlare di riforma della giustizia, è triste constatare che pochi sanno che, accanto alla magistratura togata che gode di ogni tutela, esiste e lavora con pari compiti e responsabilità una magistratura onoraria priva di ogni tutela e copertura previdenziale.

I giudici di pace, per il 90%, sono avvocati che, per ricoprire i ruoli di magistrati onorari, hanno rinunciato alla attività legale e vivono esclusivamente del lavoro giurisdizionale, un lavoro che per i giudici di pace è precario, mal pagato e privo di copertura assicurativa. Copertura assicurativa che lo Stato assicura a tutti i lavori, anche a quelli precari, anche a chi lavora ad ore, ma non ai giudici onorari.

Le cause davanti al giudice di pace trovano una rapida definizione, di solito in un anno iniziano e terminano con la pronuncia della sentenza. I giudici di pace possono essere aditi anche senza avvocato per risolvere gratuitamente ogni tipo di controversia attraverso lo strumento del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 322 del codice di procedura civile.

La giustizia davanti al giudice di pace è veloce, efficiente e porta a sentenze che solo in pochissimi casi vengono impugnate. Segno di preparazione e competenza del giudice redattore della sentenza.

E' un peccato constatare che la politica invece di tutelare i cittadini promuovendo la giustizia veloce e gratuita davanti il giudice di pace si industria nel creare tante figure di giudici privati a pagamento (mediatori, arbitri, conciliatori assistiti ecc.) che diventano così un inutile aggravio di spese per il danneggiato.

Si chiede, pertanto - scrivono Notaro, Anello, Gualtieri e Pastorelli - la solidarietà da parte di tutti i cittadini perché, sostenendo l'azione dei giudici di pace, si può migliorare la macchina della giustizia. garantendo una giustizia pubblica, equa e rispettosa dei diritti di tutti gli operatori del sistema giustizia".