Prima edizione ieri pomeriggio, presso il campo del centro sportivo San Gabriele, del primo Torneo San Michele delle Parrocchie, organizzato dall'associazione Histonium di Vasto insieme alla direzione del centro sportivo in occasione delle feste patronali di San Michele. Le squadre in campo erano quelle dell'Oratorio Salesiano, della San Paolo e della parrocchia di Monteodorisio. Ad aggiudicarsi la vittoria finale sono stati i ragazzi dell'Oratorio Salesiano, guidati in panchina dall'educatore-allenatore Fabio De Rosa. Per concludere il triangolare e fare i complimenti a tutti i ragazzi e agli educatori c'era anche Don Alessio Massimi, arrivato da poco a Vasto come incaricato all'oratorio Salesiano.

"Una giornata di sport e sano divertimento nel rispetto dei veri valori - spiega il vicepresidente dell'associazione Histonium Andrea D'Adamo-. Voglio ringraziare i ragazzi delle tre squadre che hanno partecipato e i loro responsabili. Un grazie particolare anche al nostro socio Domenico Giacomucci che si è occupato della gestione del torneo. L'auspicio è a questa prima edizione possano seguirne altre, con una maggior partecipazione da parte delle parrocchie e degli oratori". L'associazione Histonium grazie alla buona volontà dei suoi soci è sempre impegnata nell'organizzazione di attività sportive e ricreative a favore dei ragazzi e per raccogliere fondi da destinare ad attività benefiche.