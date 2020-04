La Vastese conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato a Sulmona, contro l'ultima in classifica, per 1-0. In gol ancora Piscopo al 34' di testa su assist dalla sinistra di Bonuso. Nella ripresa gli ospiti hanno colpito una traversa con Spagnuolo.

In classifica i biancorossi salgono a 9 punti ed entrano nella zona play-off. Perentorio il commento di mister Precali a fine gara: "Oggi abbiamo rubato una partita, salvo solo il risultato, il Sulmona avrebbe meritato il pareggio. Non abbiamo giocato bene, un motivo c'è, mercoledì abbiamo speso molto e oggi eravamo stanchi, ma così non va bene".

Nel prossimo turno all'Aragona la formazione di Precali ospiterà il Martinsicuro che oggi ha travolto 5-1 in casa il Borrello.



Tabellino

Sulmona-Vastese 0-1

Reti: 34' Piscopo (Vastese)

Sulmona: Carosa, Sulli, Del Gizzi (30' s.t. Stella), Pelusi (28' s.t. Di Lisio), Di Francia, Iacovone, D’Ippolito, Di Cola, Cuccurullo, Campanella, Reale (21' s.t. Pasqua Di Bisceglie). A disposizione Bonanno, Di Michele, Errico, Fedele. Allenatore Oddi

Vastese: Antenucci, Balzano, Napolitano (16' s.t.Irmici), Spagnuolo, Corbo, D’Adamo, Piscopo (26' s.t. Stango), D’Ambrosio, Maimone (41' s.t.Berardi), Soria, Bonuso. A disposizione Leo, Salcuni, De Vita, Mascolo. Allenatore Precali

Arbitro: Gregoris di Pescara (Giorgini di Teramo, Mancini di Avezzano)

Ammoniti: Pelusi (Sulmona), Cuccurullo (Sulmona), D’Adamo (Vastese), Di Michele (Sulmona)

I risultati della 5° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Acqua&Sapone-Miglianico 1-1

Capistrello-Alba Adriatica 0-0

Martinsicuro-Borrello 5-1

Montorio-Torrese 1-1

Paterno-Cupello 0-0

Pineto-Francavilla 2-0

San Salvo-Avezzano 0-1

Sulmona-Vastese 0-1

Vasto Marina-Renato Curi Angolana 0-3

La classifica

Avezzano 12

Pineto 11

Francavilla 10

Angolana 9

Martinsicuro 9

San Salvo 9

Vastese 9

Paterno 8

Torrese 8

Capistrello 6

Miglianico 6

Alba Adriatica 5

Cupello 5

Borrello 5

Montorio 4

Acqua&Sapone 3

Vasto Marina 3

Sulmona 0

Il prossimo turno, domenica 5 ottobre, ore 15.00

Acqua&Sapone-Sulmona

Alba Adriatica-Vasto Marina

Avezzano-Paterno

Borrello-Montorio

Cupello-Torrese

Francavilla-San Salvo

Miglianico-Capistrello

Renato Curi Angolana-Pineto

Vastese-Martinsicuro