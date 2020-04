San Salvo-Avezzano 0-1. Il San Salvo perde 1-0 contro l'Avezzano. Buona la prova dei biancazzurri contro la nuova capolista del campionato. Assenti Di Pietro e Battista infortunati, al 4' Marinelli davanti al portiere ospite manda a lato, all'11' l'Avezzano passa in vantaggio con Morelli.



Nella ripresa Antenucci va in gol al 57' ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Al 60' su calcio piazzato dal limite Di Ruocco colpisce il palo. I biancazzurri domenica giocheranno in trasferta contro il Francavilla che ha perso 2-0 a Pineto.



Paterno-Cupello 0-0. Prezioso pareggio esterno sul campo di una delle formazioni più in forma del campionato per il Cupello di mister Di Francesco che sale a 5 in classifica e si distanzia dalla zona a rischio. Nel prossimo turno impegno interno contro la Torrese che oggi ha pareggiato a Montorio.