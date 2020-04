Il Vasto Marina perde 3-0 in casa contro la Renato Curi Angolana. Il vantaggio degli ospiti arriva a inizio ripresa con Orta, nei minuti di recupero De Luca Emanuele e Di Domizio fissano il risultato sul 3-0. I padroni di casa hanno giocato con un uomo in meno dal 57' per due discutibili cartellini gialli, mostrati dall'arbitro Papa a Kamara, appena entrato in campo, in meno di un minuto. La società, che sostiene di aver già subito troppi torti arbitrali, farà un reclamo ufficiale in Lega contro le direzioni di gara avute fino a questo momento.

La partita. Il Vasto Marina vuole rifarsi dopo il 5-1 di mercoledì a Cupello e riprendere subito a fare punti. Baiocco schiera Lupo terzino destro dal primo minuto e dà spazio anche a Marinelli davanti alla difesa, torna tra i titolari dopo l’infortunio Monachetti che fa l’esterno con D’Alessandro a sostegno di Cataruozzolo prima punta nel 4-1-4-1 iniziale. In panchina il nuovo acquisto Kamara e Maisto, out Lo Mele fermato dalla febbre. Tra gli ospiti in avanti c’è bomber Orta, in difesa l’ex Pro Vasto Mottola.

Vasto Marina subito in avanti, al 4’ un colpo di testa di Cataruozzolo viene deviato in corner da Angelozzi. Al 24’ Orta impegna Cialdini che non trattiene, sulla ribattuta interviene Lupo che anticipa Farindolini che un minuto dopo manda fuori di testa di poco. Al 39’ Volpe avanza centralmente e tira sopra la traversa. Primo tempo con poche occasioni da gol, la gara è equilibrata.

Neanche il tempo di iniziare la ripresa e al 48’ l’Angolana passa in vantaggio con Orta che insacca su cross dalla sinistra di Olivieri. Al 51’ Scarponcini scatta sul filo del fuorigioco, in contropiede arriva davanti a Cialdini e tira ma il portiere di casa chiude lo specchio della porta.

Al 57’ è il momento dell’incredibile debutto per il nuovo acquisto Kamara che prende il posto di Marinelli, l’attaccante viene immediatamente ammonito dall’arbitro per essere entrato in campo senza parastinchi, sanzione non prevista dal regolamento in questi casi. Il giocatore esce dal campo per indossarli e rientra senza l’autorizzazione del fiscalissimo direttore di gara che estrae il secondo giallo che vale l’espulsione lampo per l'ivoriano che invece sostiene di essere stato autorizzato a rientrare sul rettangolo di gioco dal guardalinee De Remigis che però non conferma al direttore di gara.

Baiocco corre ai ripari e inserisce Cesario per Lupo ma i padroni di casa accusano il colpo e non riescono a reagire. Al 73’ percussione di Olivieri, Cialdini, tra i migliori in campo, para. Al 78’ ancora Orta in avanti, la sua conclusione si perde sul fondo. All’82’ si rivedono i vastesi con un diagonale di Monachetti che sfiora il palo opposto. Al 92’ raddoppio dell’Angolana con De Luca Emanuele servito dalla destra da D’Anteo, passa un minuto e Di Domizio chiude i conti sul 3-0. Nel prossimo turno il Vasto Marina, che occupa la penultima posizione in classifica, sarà impegnato ad Alba Adriatica che ha pareggiato 0-0 a Capistrello.

Tabellino

Vasto Marina-Renato Curi Angolana 0-3 (0-0)

Reti: 48’ Orta (Renato Curi Angolana), 92’ De Luca E. (Renato Curi Angolana), 93’ Di Domizio (Renato Curi Angolana)

Vasto Marina: Cialdini, Lupo (66’ Cesario), Napolitano, Cicatiello, Giuliano, Schettino, D’Alessandro, Marinelli (57’ Kamara), Monachetti (82’ Persichetti), Volpe, Cataruozzolo. A disposizione Canosa, Forte, Labrozzi, Maisto. Allenatore Baiocco

Renato Curi Angolana: Angelozzi, Ricci, De Luca A., Di Camillo, Mottola, Forlano, Scarponcini (89’ D’Anteo), Lib Alizadem (72’ Di Domizio), Orta, Olivieri (82’ De Luca E.), Farindolini. A disposizione D’Andrea, Gambacorta, Agnellini, Di Marco. Allenatore D’Eustacchio

Arbitro: Stefano Papa (Chieti), assistenti: Alessandro De Remigis (Teramo), Matteo Ricci (L’Aquila)

Ammoniti: Volpe (Vasto Marina), Lupo (Vasto Marina), Ricci (Renato Curi Angolana), Marinelli (Vasto Marina), Schettino (Vasto Marina), Cialdini (Vasto Marina), Orta (Renato Curi Angolana), Cesario (Vasto Marina)

Espulsi: 57’ Kamara (Vasto Marina) per somma di ammonizioni

I risultati della 5° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Acqua&Sapone-Miglianico 1-1

Capistrello-Alba Adriatica 0-0

Martinsicuro-Borrello 5-1

Montorio-Torrese 1-1

Paterno-Cupello 0-0

Pineto-Francavilla 2-0

San Salvo-Avezzano 0-1

Sulmona-Vastese 0-1

La classifica

Avezzano 12

Pineto 11

Francavilla 10

Angolana 9

Martinsicuro 9

San Salvo 9

Vastese 9

Paterno 8

Torrese 8

Capistrello 6

Miglianico 6

Alba Adriatica 5

Cupello 5

Borrello 5

Montorio 4

Acqua&Sapone 3

Vasto Marina 3

Sulmona 0

Il prossimo turno, domenica 5 ottobre, ore 15.00

Acqua&Sapone-Sulmona

Alba Adriatica-Vasto Marina

Avezzano-Paterno

Borrello-Montorio

Cupello-Torrese

Francavilla-San Salvo

Miglianico-Capistrello

Renato Curi Angolana-Pineto

Vastese-Martinsicuro