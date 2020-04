Prima Categoria, girone B. Il Monteodorisio ferma la corazzata Casalbordino, i ragazzi di mister Ascatigno superano 2-1 la squadra di Carbonelli, gli ospiti passano in vantaggio con Sputore, poi pareggia Marcello Vitelli su calcio di rigore e a cinque minuti dal termine Nicola Tarquinio regala il successo ai suoi. Sugli spalti, per seguire il big match di giornata, circa 300 persone.

Prima storica vittoria nel torneo per l'Incoronata Calcio Vasto che supera di misura il Roccaspinalveti con un gol di Verrone. Perde 4-0 il Real San Giacomo di mister Praino in casa della sorprendente matricola Marcianese prima a punteggio pieno dopo due giornate. In vetta c'è anche il Guastameroli che sconfigge 1-0 la Casolana.

Il Trigno Celenza supera 3-1 il Fresa, al 15' ospiti in vantaggio con Di Santo, pareggia al 25' Luca Antenucci, nella ripresa Danilo Antenucci porta in vantaggio la squadra di Barisano che ad un minuto dal termine chiude i conti con Contigiani. Il Palombaro supera 1-0 il Paglieta, pareggio a reti inviolate tra Spal Lanciano e Scerni. Ancora sconfitto lo Sporting San Salvo che in casa del Real Montazzoli viene battuto 4-2, le reti biancazzurre portano le firme di Iacovitti e Di Labio.

I risultati della 2° giornata del campionato di Prima Categoria, girone B

Guastameroli-Casolana 1-0

Incoronata Calcio Vasto-Roccaspinalveti 1-0

Marcianese-Real San Giacomo 4-0

Monteodorisio-Casalbordino 2-1

Palombaro-Paglieta 1-0

Real Montazzoli-Sporting San Salvo 4-2

Scerni-Spal Lanciano 0-0

Trigno Celenza-Fresa 3-1

La classifica

Marcianese 6

Guastameroli 6

Spal Lanciano 4

Trigno Celenza 3

Casolana 3

Real Montazzoli 3

Roccaspinalveti 3

Casalbordino 3

Monteodorisio 3

Incoronata Calcio Vasto 3

Palombaro 3

Fresa 3

Real San Giacomo 3

Scerni 1

Sporting San Salvo 0

Paglieta 0

Il prossimo turno, domenica 5 ottobre, ore 15.30

Casalbordino-Scerni

Casolana-Palombaro

Fresa-Monteodorisio

Incoronata-Marcianese

Paglieta-Trigno Celenza

Real San Giacomo-Real Montazzoli

Spal Lanciano-Roccaspinalveti

Sporting San Salvo-Guastameroli

Seconda Categoria, girone G. Il torneo vede in vetta a punteggio pieno le due compagni di Montalfano che si sfideranno per la leadership nel prossimo turno. I ragazzi di mister Liberatore centrano il secondo successo consecutivo, tra le mura amiche i gialloverdi infliggono un netto 3-0 al Mario Turdò, in gol Auriemma, Madonna e Ferrazzo. Il Real Montalfano di mister Piermattei passa 1-0 a Carunchio con la rete di Emiliano Rossi e costringe i padroni di casa al secondo stop consecutivo e all'ultimo posto in classifica. Pareggiano 1-1 Castelfrentano e Villa Scorciosa, reti inviolate tra Piazzano e New Archi Perano.

Prima vittoria nella nuova categoria per il Real Porta Palazzo che in casa supera 2-1 il Gissi, le reti giallonere portano le firme di Cardillo e Bruno. Successo esterno del San Buono 2-0 a Fossacesia con Suriano e Antenucci. L'Odorisiana supeta 3-0 il Mario Tano con una doppietta di Colonna e rete di Gentile. Un successo che permette alla squadra di mister Benedetti di piazzarsi al terzo posto alle spalle della coppia al comando. Tra Piazzano e New Archi Perano finisce 0-0.

I risultati della 2° giornata del campionato di Seconda Categoria, girone G

Carunchio-Real Montalfano 0-1

Castelfrentano-Villa Scorciosa 1-1

Fossacesia 90-San Buono 0-2

Gs Montalfano-Mario Turdò 3-0

Odorisiana-Mario Tano 3-0

Piazzano-New Archi Perano 0-0

Real Porta Palazzo-Gissi 2-1

La classifica

Gs Montalfano 6

Real Montalfano 6

Odorisiana 4

Mario Tano 3

Gissi 3

San Buono 3

Mario Turdò 3

Fossacesia 90 3

Real Porta Palazzo 3

Villa Scorciosa 2

Piazzano 1

New Archi Perano 1

Castelfrentano 1

Carunchio 0

Il prossimo turno, domenica 5 ottobre, ore 15.30

Mario Tano-Castelfrentano

Mario Turdò-Fossacesia

New Archi Perano-Gissi

Real Montalfano-Gs Montalfano

Real Porta Palazzo-Odorisiana

San Buono-Piazzano

Villa Scorciosa-Carunchio

Terza Categoria Vasto. Il campionato inizierà domenica 12 ottobre. Saranno 13 le squadre al via: Casalanguida, Dinamo Roccaspinalveti, Guilmi, Lentella, Lupi Marini, Pollutri, Real Carpineto Sinello, Real Cupello, Real Liscia, Sangiovannese, Sporting Vasto, Vasto Calcio, Virtus Tufillo.