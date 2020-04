Gara sfortunata per Andrea Iannone nel Gp di Aragon. Nella giornata in cui il motomondiale celebra il gran premio numero 800 della classe regina, il pilota vastese, dopo una grande partenza, finisce fuori pista mentre era in lotta con Marquez e Lorenzo in testa al gruppo.

La cronaca. E’ il meteo variabile a condizionare la giornata di gara del gran premio di Aragon. Dopo la pioggia della notte e delle prime ore del mattino il warm up è stato disputato in condizioni di pista bagnata. La gara, però, parte sull’asciutto, con tutti i piloti che hanno la seconda moto pronta ai box in assetto da bagnato. Per Iannone (e Dovizioso) ai box c’è la “vecchia” Desmosedici, mentre i due ducatisti si schierano con la nuova Desmosedici Gp 14.2.

Si spengono i semafori e Iannone ci mette appena due curve per portarsi in testa alla gara, superando prima Marquez e poi Pedrosa. E’ il leader del mondiale a mettersi a caccia del pilota vastese, che però riesce a mantenere la posizione fino a quando non arriva il momento del duello tra i due, con Lorenzo che ne approfitta per incollarsi alla coppia di testa. Ma la gara di Iannone finisce durante il secondo giro, quando la sua ruota posteriore va sull’erba artificiale a bordo pista. Il pilota vastese tenta di restare in piedi ma l'erba ancora molto bagnata fa schizzare la sua moto come un proiettile e per lui non c’è più niente da fare. Mani sul casco e gara finita, fortunatamente senza conseguenze fisiche dopo la caduta. Stessa sorte che capita anche al suo amico Valentino Rossi che, appena un giro dopo, finisce fuori.

A metà gara la pioggia condiziona ulteriormente la gara. In molti finiscono fuori, compresi Pedrosa e Marquez che hanno tentato di restare in pista con le gomme da asciutto. Vince Lorenzo, seguito da A. Espargaro e Crutchlow.