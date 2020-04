Tra i gruppi di tutta Italia che partecipano all'esercitazione nazionale Eservol 2014, organizzata dalla Fir CB, non potevano mancare i gruppi di protezione civile del territorio. Anche per loro l'occasione di confrontarsi con gli altri volontari provenienti da tutta Italia e mettere la prova le loro capacità in particolari scenari di emergenza. Impegnati nel campo base e nell'organizzazione locale i volontari del gruppo CB San Vitale, che ha nelle radiocomunicazioni le sue specificità.

Venerdì pomeriggio il centro di San Salvo ha visto gli uomini della protezione civile impegnati nell'esercitarsi con motopompe e idrovore in uno scenario urbano, simulando quindi un allagamento/alluvione. Nella serata l'attività si è spostata a Furci, con la ricerca di un disperso tra i boschi. Ieri mattina prove di comunicazione radio tra i vari punti dislocati sul territorio. Tra questi la centrale operativa della protezione civile di Vasto, che in caso di emergenza, è sede di COM (Centro operativo misto), con il coordinamento dei centri operativi comunali di Vasto, San Salvo, Casalbordino, Pollutri e Villalfonsina. Sempre nella mattinata a Casalbordino c'è stata l'evacuazione della scuola elementare, con la ricerca di dispersi e i soccorsi ai feriti. In tutti gli scenari i volontari impegnati, sia i locali che quelli arrivati da fuori, hanno dimostrato un alto grado di preparazione e di competenza.