Per la BCC Vasto Basket Campli evoca sempre bei ricordi, vista la trionfale serie di finale playoff di serie C che riportò i biancorossi nel basket nazionale dando il via ad una fase decisamente positiva. Ieri, nella finale della 49ª edizione del trofeo Città di Campli - Nino D'Annunzio, la truppa di coach Di Salvatore ha ottenuto la vittoria proprio contro i padroni di casa (che saranno ai nastri di partenza del campionato di serie C).

Ierbs e compagni sabato sera si erano imposti sul Globo Giulianova con il punteggio di 79-71, mentre il Campli aveva battuto il Penta Teramo per 77-39. Nella finalissima di ieri sera i vastesi sono scesi in campo ancora privi di Mirone, alle prese con un'infiammazione tendinea, ma con Vincenzo Dipierro in fase di crescita. Coach Di Salvatore ha dovuto fare anche a meno per lungo tempo anche di Andrea Lagioia, uno dei migliori in questo precampionato, uscito anzitempo dal parquet per il raggiungimento dei 5 falli. I vastesi (opposti ad un'avversaria tenace ma pur sempre di categoria inferiore), sono riusciti ad imporsi cper 61-51, con capitan Ierbs che ha ritirato la coppa da mettere in bacheca.

Oggi scatta il conto alla rovescia in vista dell'esordio in campionato. Domenica la formazione del presidente Spadaccini sarà a Catanzaro per iniziare la seconda stagione consecutiva in serie B. Sarà un campionato difficile, certamente sofferto, ma i biancorossi si stanno preparando al meglio per poter dire la loro anche quest'anno. Giovedì sera, alle 18.30, al PalaBCC ci sarà la presentazione ufficiale della squadra a tutta la città.