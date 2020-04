Da Giorgio Maletti riceviamo e pubblichiamo. "Il cimitero di Vasto non è solo in condizioni pietose, di più. Lentamente, ma non tanto, sta divenendo un gigantesco ammasso di cemento armato, la speculazione edilizia lo sta rendendo una metropoli mortuaria, tanto che non sembra neanche più un cimitero, non vi è più un metro quadro di verde.

A proposito, che significato hanno quei due grossi capannoni ai lati della chiesa monumentale che ne ostruiscono ormai la vista? Chi ne è stato l'ideatore? E' una mancanza di rispetto verso ciò che è bello e verso i defunti. Un consiglio? Abbattete quelle due mostruosità, gli occupanti dei loculi ve ne saranno grati.

Ammesso che non vi sia più spazio sufficiente, allora converrebbe prendere in considerazione la realizzazione di una nuova area cimiteriale anzichè sfregiare quella già esistente".

Giorgio Maletti