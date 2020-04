Dopo il turno infrasettimanale di Eccellenza domenica si gioca di nuovo per il quinto turno che mette di fronte le prime quattro squadre in classifica. La Vastese dopo aver battuto il San Salvo ha una buona occasione per fare punti sul campo di un Sulmona fanalino di coda fermo a quota zero punti che in settimana ha tesserato l'attaccante Di Rucco. Oltre a mister Precali, che ha scontato la squalifica, tornano a disposizione Leo e Irmici.

Il Vasto Marina dopo la scoppola di Cupello vuole tornare immediatamente a fare punti, non sarà facile perchè all'Aragona arriva la Renato Curi Angolana che punta alle posizioni di vertice. La squadra del patron Travaglini in settimana ha tesserato ufficialmente l'attaccante Youssouf Kamarà che debutterà all'Aragona con la sua nuova maglia. In gruppo c'è anche il difensore centrale Carmelo Febbraro ('92), ex giovanili del Lecce e Nardò in D.

Il San Salvo che ha perso la leadership del torneo di Eccellenza ospita al Comunale di Cupello l'Avezzano per una delle gare più interessati della giornata. I biancazzurri vorranno subito rifarsi, i marsicani dopo un avvio a rilento vogliono prendersi la prima posizione, obiettivo dichiarato da inizio stagione.

Il Cupello rinfrancato dal primo successo in campionato gioca sul campo del Paterno del capocannoniere Aquino, 5 gol in 4 partite per lui. Il primo obiettivo è quello di proseguire a fare risultato, ma non sarà semplice perchè i padroni di casa vogliono avvicinarsi ancora di più alla vetta.

Su Zonalocale saranno disponibili i risultati in tempo reale del campionato di Eccellenza. Per avere maggiori informazioni in merito clicca qui.

Le altre squadre vastesi. In Prima Categoria dopo la sconfitta al debutto sul campo del Real San Giacomo, che gioca a Marcianese, l'Incoronata Calcio Vasto proverà a rifarsi in casa contro Roccaspinalveti, il Monteodorisio ospita il Casalbordino, lo Sporting San Salvo va a Montazzoli per provare a fare punti contro il Real, lo Scerni ospita la Spal Lanciano, il Trigno Celenza il Fresa. In Seconda Categoria il Carunchio dopo la sconfitta nel derby attende il Real Montalfano, il San Buono va a Fossacesia, il Gs Montalfano ospita il Mario Turdò, l'Odorisiana il Mario Tano e il Real Porta Palazzo il Gissi.

Coppa Abruzzo. Definiti gli accoppiamenti per il secondo turno. L'andata è in programma mercoledì 15 ottobre alle 15.30, il ritorno mercoledì 29 ottobre allo stesso orario. Per quanto riguarda le squadre della zona questi gli incontri: Casalbordino-San Vito, Real Montazzoli-Roccaspinalveti, Sporting San Salvo-Trigno Celenza. Il regolamento in caso di parità al termine delle due sfide prevede che i gol in trasferta valgano doppio, se la parità dovesse persistere ci saranno i calci di rigore. Scerni, Real San Giacomo e Monteodorisio invece si affronteranno in un triangolare con gare il 15, 22 e 29 ottobre alle 15.30. Nella seconda gara, riposerà la squadra che avrà vinto la prima partita o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima in trasferta. Il terzo incontro verrà giocato dalle due squadre che non si sono mai incontrate. Per determinare la squadra vincente il triangolare, in caso di parità tra due o più squadre si terrà conto: della migliore differenza reti; del maggior numero di reti segnate; del risultato ottenuto nel confronto diretto; del sorteggio. Durante tutte le gare della Coppa Regione/Abruzzo Dilettanti è consentita la sostituzione di cinque calciatori

Terza Categoria Vasto. Il campionato inizierà domenica 12 ottobre. Saranno 13 le squadre al via: Casalanguida, Dinamo Roccaspinalveti, Guilmi, Lentella, Lupi Marini, Pollutri, Real Carpineto Sinello, Real Cupello, Real Liscia, Sangiovannese, Sporting Vasto, Vasto Calcio, Virtus Tufillo.

Il programma della 5° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Domenica 28 settembre, ore 15.00

Acqua&Sapone-Miglianico

Capistrello-Alba Adriatica

Martinsicuro-Borrello

Montorio-Torrese

Paterno-Cupello

Pineto-Francavilla

San Salvo-Avezzano

Sulmona-Vastese

Vasto Marina-Renato Curi Angolana

La classifica

Francavilla 10

Avezzano 9

San Salvo 9

Pineto 8

Paterno 7

Torrese 7

Vastese 6

Angolana 6

Martinsicuro 6

Borrello 5

Capistrello 5

Miglianico 5

Alba Adriatica 4

Cupello 4

Montorio 3

Vasto Marina 3

Acqua&Sapone 2

Sulmona 0

Il prossimo turno, domenica 5 ottobre, ore 15.00

Acqua&Sapone-Sulmona

Alba Adriatica-Vasto Marina

Avezzano-Paterno

Borrello-Montorio

Cupello-Torrese

Francavilla-San Salvo

Miglianico-Capistrello

Renato Curi Angolana-Pineto

Vastese-Martinsicuro