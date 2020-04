Ancora un'ottima qualifica per Andrea Iannone che, nel gran premio di Aragon, partirà dalla terza posizione, in prima fila.

Il pilota vastese, in grande evidenza già dalle prime prove del venerdì, al suo primo tentativo si piazza davanti a tutto il gruppo. Una prima posizione che gli viene strappata da Marc Marquez, come sempre velocissimo in qualifica.

Poi, negli ultimi infuocati minuti di qualifiche, è Pedrosa a strappare la provvisoria pole position. Mentre Dovizioso cade si rivede Crutchlow nelle prime posizioni. Andrea Iannone è bravo nel suo ultimo giro (1'47.685), piazzandosi alle spalle di Marquez, che nel frattempo, girando in 1'47.187, si è ripreso la prima posizione, e Pedrosa. Per il secondo gran premio consecutivo, quindi, il pilota in sella alla Pramac Ducati, parte dalla prima fila.

Talento e capacità di guida ormai sono una certezza, ora che anche la moto inizia ad essere più affidabile e prestante (e lo sarà ancora di più nella prossima stagione quando Iannone entrerà nel team ufficiale) c'è da attendersi davvero grandi cose da Ian 29. Grande gioia per il suo box e anche per i tanti tifosi, in particolare i vastesi, che seguono sempre con attenzione e apprensione le sue gare.

La griglia di partenza: Marquez, Pedrosa, Iannone, P.Espargaro, Crutchlow, Rossi, Lorenzo, Bradl, Dovizioso, A.Espargaro, Barbera, Hernandez, Aoyama, Bautista, Redding, Abraham, Hayden, De Angelis, Petrucci, Laverty, Parkes, Di Meglio.