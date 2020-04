L'amministrazione comunale replica alla denuncia di una nostra lettrice sulle condizioni in cui versa il cimitero di Vasto.

Il Comune "provvede quotidianamente - afferma l'amministrazione Lapenna in un a nota - alla pulizia e al decoro della viabilità cimiteriale per tutte le aree, nessuna esclusa, di pertinenza pubblica. Purtroppo, questa pulizia non può essere garantita per tutte le aree di pertinenza privata (cappelle, sacrari, tempietti, nicchie, loculi) il cui decoro deve essere garantito dagli stessi familiari dei defunti.



In riferimento al problema piccioni", l'amministrazione comunale "ha già provveduto ad installare reti e spunzoni in diverse aree cimiteriali, installazioni che continueranno ad essere fatte come programmato dall’Ufficio Servizi anche nei prossimi giorni e nei prossimi mesi. Tuttavia, anche con questi accorgimenti, il problema dei piccioni all’interno del cimitero cittadino non sarà totalmente eliminato, ma certamente limitato e circoscritto".